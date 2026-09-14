Казахстанка завоевала золото турнира по бочча в Чехии

Казахстанская спортсменка Итиана Шынгысханова стала чемпионкой международного турнира Pilsen 2026 World Boccia Challenger, который проходит в Чехии, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Представительница столицы выступала в составе сборной Казахстана и выиграла все свои матчи на турнире.

Без поражений на групповом этапе

На групповом этапе Шынгысханова обыграла израильтянку Орел Якоов со счетом 9:3, представительницу Новой Зеландии Хлою Стурт – 7:3, а также словачку Кристину Кудлацову – 5:2.

В полуфинале казахстанка уверенно победила представительницу Греции Элисавет Иосифидоу – 8:1.

Фото: Акимат города Астаны

В финале – разгромная победа

В решающем матче Итиана Шынгысханова вновь встретилась с Орел Якоов из Израиля и одержала победу со счетом 10:1.

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