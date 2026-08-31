Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Словении

Представительница сборной Казахстана Жания Бекмухамбетова стала победительницей международного турнира серии WTT Youth Contender по настольному теннису в Оточеце, передает Olympic.kz.

Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U13.

На пути к решающему матчу Бекмухамбетова одержала шесть побед. Она со счетом 3:0 обыграла Эму Калужу из Словении, Каавью Сарин из Индии, Линь Цзяцзюнь из Сингапура, а также представительниц Хорватии Стеллу Пресецки, Нику Грегурец и Петру Липовшчак.

В финале соперницей казахстанки стала Хуан Кристал из Сингапура. Бекмухамбетова одержала победу со счетом 3:1 и стала чемпионкой турнира.

Отметим, что ранее Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль на WTT Youth Contender в Хорватии.