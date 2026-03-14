Казахстанка завоевала золото юниорского чемпионата Азии по триатлону
Еще одну медаль для сборной Казахстана принес Рамазан Айнегов.
Сегодня 2026, 16:38
Представительница сборной Казахстан Диана Ержанова стала победительницей юниорского чемпионата Азии по триатлону, который прошел в Гонконг, передает BAQ.KZ.
В соревнованиях среди девушек казахстанская спортсменка финишировала первой с результатом 1:01:59, завоевав золотую медаль турнира.
Второе место заняла представительница Япония Канаде Сугиура, показавшая время 1:02:16. Третьей к финишу пришла спортсменка из Южная Корея Пак Со Ын с результатом 1:02:43.
Еще одну медаль для сборной Казахстана принес Рамазан Айнегов, который выступил в соревнованиях среди юниоров. Он преодолел дистанцию за 55:39 и завоевал бронзовую награду.
Победителем среди юношей стал представитель Японии Коносуке Учида с результатом 55:22. Серебряную медаль выиграл его соотечественник Даики Нишизаки, показавший время 55:34.
