Казахстанка заявила о загадочной пропаже автомобиля в Сатпаеве

Жительница Казахстана заявила об исчезновении автомобиля Toyota Caldina со специализированной стоянки в Сатпаеве и обратилась в надзорные органы с просьбой провести проверку, передает BAQ.KZ.

По словам заявительницы, решением суда от 11 августа 2025 года гражданин "И." был обязан вернуть принадлежащий ей автомобиль Toyota Caldina. Однако, как утверждает женщина, решение суда исполнено не было, а транспортное средство оказалось у третьего лица в Сатпаеве.

Поводом для нового обращения стал штраф за превышение скорости, поступивший 20 мая 2026 года. Нарушение было зафиксировано на въезде в Сатпаев на автомобиле Toyota Caldina, после чего владелица направила заявление в полицию через сервис e-Otinish.

По ее словам, 25 мая сотрудник полиции направил ей фотографию автомобиля, находившегося на специализированной стоянке города. Однако уже 2 июня в официальном ответе полиции, как утверждает женщина, было указано, что личный состав ориентирован на поиск транспортного средства.

Позже, 16 июня, судебный исполнитель прибыл на штрафстоянку для изъятия автомобиля, однако машины на территории не оказалось. Согласно объяснительной сторожа, транспортное средство якобы не числилось в журнале учета.

Она задается вопросом, каким образом автомобиль мог покинуть охраняемую специализированную стоянку и на каком основании это произошло.

Кроме того, она сообщила, что после исчезновения автомобиля ей начали поступать телефонные звонки с угрозами от человека, который, по ее словам, ранее пользовался транспортным средством.

Женщина уже отправила обращения в Генеральную прокуратуру и Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан.