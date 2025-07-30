Казахстанке засчитали трудовой стаж через 30 лет
Труд за границей засчитан.
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В Шуском районном суде Жамбылской области рассмотрено необычное гражданское дело: пенсионерка добилась признания своего трудового стажа в Китае, от которого напрямую зависит размер её пенсии, передает BAQ.KZ.
Гражданка А. обратилась в суд с заявлением об установлении юридически значимого факта — 13 лет работы пастухом в городе Цзюцюань Казахского автономного округа Аксай (провинция Ганьсу, КНР) с 1981 по 1994 год. При назначении пенсии этот период не был учтён уполномоченным органом, так как не имелся полный комплект подтверждающих документов.
В суде А. предоставила справку из Дуньхуанской нотариальной конторы провинции Ганьсу, подтверждающую её трудовую деятельность. Представитель пенсионного органа не возражал против удовлетворения заявления. Суд, рассмотрев все доказательства, отметил, что у заявительницы нет иного способа подтвердить стаж, и признал его юридически значимым.
Таким образом, решением суда официально установлено: гражданка А. работала пастухом в Китае на протяжении 13 лет. Это решение теперь позволяет ей рассчитывать на перерасчёт пенсии и увеличение выплат.
Решение вступило в законную силу.
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