С начала 2025 года государство продолжает оказывать масштабную финансовую поддержку семьям с детьми, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

По официальным данным, различными видами пособий и социальных выплат на рождение и уход за ребёнком до полутора лет были охвачены 475,2 тысячи человек. Общий объём выплат за девять месяцев составил внушительные 631,2 миллиарда тенге.

Только пособие на рождение ребёнка из республиканского бюджета с начала года получили 257,5 тысячи граждан на сумму 46,5 миллиарда тенге. В сентябре такую помощь получили 26,7 тысячи человек, а общая сумма выплат за месяц составила 4,8 миллиарда. На эти средства могут рассчитывать не только граждане Казахстана, но и кандасы, а также иностранцы с постоянным видом на жительство и детьми — как родными, так и усыновлёнными или находящимися под опекой.

Особое внимание уделено выплатам по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Те, кто не участвует в системе обязательного социального страхования, получают помощь напрямую от государства. В среднем за этот период такие выплаты получали 124,4 тысячи человек, а общая сумма составила 32,7 миллиарда тенге. Только за сентябрь выплаты получили 125,8 тысячи человек на сумму 3,7 миллиарда.

Для работающих граждан предусмотрены отдельные меры поддержки через Государственный фонд социального страхования. С начала года 161,4 тысячи женщин получили единовременную выплату в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорождённого. Общая сумма составила 227,9 миллиарда тенге, а средний размер выплаты — около 1,48 миллиона тенге. Кроме того, более 189 тысяч человек оформили ежемесячную выплату по уходу за ребёнком из ГФСС, её общий объём достиг 324,1 миллиарда тенге. Средний размер этой выплаты за месяц составил 87 тысяч тенге.

Все размеры пособий ежегодно индексируются в зависимости от месячного расчетного показателя, и в 2025 году были увеличены на 6,5%.