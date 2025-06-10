Казахстанки разгромили Индонезию и возглавили группу на Лиге наций Центральной Азии
Женская сборная Казахстана лидирует в группе B.
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
59Фото: olympic.kz
В столице Вьетнама — Ханое — продолжается третий раунд Лиги наций Центральной Азии по волейболу среди женских сборных. Команда Казахстана уверенно переиграла сборную Индонезии со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24), передает BAQ.KZ.
Эта победа стала третьей подряд для казахстанок. Ранее наша сборная одолела Новую Зеландию и Монголию, не уступив ни одного сета.
После трёх туров Казахстан с девятью очками занимает первое место в группе B, уверенно двигаясь к выходу в следующий этап турнира.
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