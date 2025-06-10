  • 10 Июня, 20:35
  • BAIGENEWS

Казахстанки разгромили Индонезию и возглавили группу на Лиге наций Центральной Азии

Женская сборная Казахстана лидирует в группе B.

Сегодня, 19:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
59
Фото: olympic.kz

В столице Вьетнама — Ханое — продолжается третий раунд Лиги наций Центральной Азии по волейболу среди женских сборных. Команда Казахстана уверенно переиграла сборную Индонезии со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24), передает BAQ.KZ.

Эта победа стала третьей подряд для казахстанок. Ранее наша сборная одолела Новую Зеландию и Монголию, не уступив ни одного сета.

После трёх туров Казахстан с девятью очками занимает первое место в группе B, уверенно двигаясь к выходу в следующий этап турнира.

Самое читаемое

Наверх