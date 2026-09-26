Казахстанки удерживаются в тройке лидеров шахматной Олимпиады в Самарканде

Женская сборная Казахстана сыграла вничью с Монголией в девятом туре 46-й шахматной Олимпиады в Самарканде.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Меруерт Камалиденова уступила своей сопернице на третьей доске, после чего Бибисара Асаубаева сравняла счет. Зарина Нургалиева не смогла переиграть 38-летнюю Батхуягийн Монгонтуул.

Решающий поединок состоялся на второй доске. Алуа Нурман в концовке партии сумела склонить чашу весов в свою пользу и принесла Казахстану ничью в командном матче.

После девяти туров лидирует Китай с 17 очками. Второе место занимает Индия — 15 очков, Казахстан также набрал 15 очков и идет третьим. Монголия имеет столько же очков и располагается следом.

Положение после 9-го тура:

Китай — 17 очков (8 побед, 1 ничья);

Индия — 15 очков (7 побед, 1 ничья, 1 поражение);

Казахстан — 15 очков (6 побед, 3 ничьи);

Монголия — 15 очков (7 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Еще шесть команд набрали по 14 очков.

В мужском турнире на первое место вновь вышла сборная Узбекистана. Вторая команда Узбекистана также вошла в тройку лидеров.

Сборная Казахстана сыграла вничью с Польшей. После девяти туров казахстанская команда занимает 33-е место с 12 очками.

Положение лидеров мужского турнира:

Узбекистан — 16 очков (8 побед, 1 поражение);

Индия — 15 очков;

Узбекистан-2 — 15 очков;

Армения — 15 очков.

Еще шесть команд имеют по 14 очков.

Партии 10-го тура состоятся 26 сентября. Шахматная Олимпиада состоит из 11 туров и завершится 27 сентября.