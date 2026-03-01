Женская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала первой на юниорском чемпионате мира в Инцелле (Германия), передает BAQ.KZ.

Казахстанки выиграли командный спринт. Финишное время наших конькобежек - 1:28.77.

Страну в этой дисциплине представили Кристина Шумекова, Анастасия Беловодова, Варвара Глухова.

Польша завоевала "серебро" - 1:28.94, Канада показала третий результат - 1:29.25.

Добавим, что ранее Кристина Шумекова стала первой на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, второй на 3000 метров. Также она выиграла малое многоборье.