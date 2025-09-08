Казахстанские спортсменки Карина Ибрагимова и Наталья Богданова вышли в 1/4 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК.

Ибрагимова в поединке против британки Элисон Глин одержала победу единогласным решением судей. Казахстанка с первых минут взяла инициативу в свои руки и уверенно довела бой до победного финала. Наталья Богданова (до 70 кг) встретилась с индийской спортсменкой Санаманчей Тхокчом. По ходу всех трёх раундов казахстанка доминировала и в итоге также победила единогласным решением судей — 5:0. Теперь обе спортсменки продолжат борьбу за медали чемпионата мира.

Кроме того, Ертуган Зейнуллинов одержал победу в 1/16 финала чемпионата мира в весовой категории до 65 кг. В поединке за выход в 1/8 он оказался сильнее Уго Грау из Франции. Первый раунд остался за соперником, во втором инициативу перехватил Зейнуллинов, а решающая третья трёхминутка также завершилась в его пользу.