В Италии на Олимпийских играх-2026 состоялась вторая квалификация в женских соревнованиях по фристайл-могулу, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, за выход в финальный раунд боролись три представительницы команды Казахстана.

– Для того, что пробиться в следующий раунд, необходимо было попасть в десятку лучших. Юлия Галышева стала пятой, Анастасия Городко – шестой, Аяулым Амренова – десятой.

Таким образом, все три казахстанки выполнили задачу и вошли в число 20-ти финалисток, – сообщили в НОК РК.

Финал по данному виду спорта пройдет сегодня, 11 февраля. Начало в 18:15 по времени Астаны.