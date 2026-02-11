Казахстанки вышли в финал по фристайл-могулу на Олимпиаде-2026
Сегодня, 16:05
117Фото: Тұрар Қазанғапов / НОК РК
В Италии на Олимпийских играх-2026 состоялась вторая квалификация в женских соревнованиях по фристайл-могулу, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, за выход в финальный раунд боролись три представительницы команды Казахстана.
– Для того, что пробиться в следующий раунд, необходимо было попасть в десятку лучших. Юлия Галышева стала пятой, Анастасия Городко – шестой, Аяулым Амренова – десятой.
Таким образом, все три казахстанки выполнили задачу и вошли в число 20-ти финалисток, – сообщили в НОК РК.
Финал по данному виду спорта пройдет сегодня, 11 февраля. Начало в 18:15 по времени Астаны.
