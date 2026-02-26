Казахстанку оштрафовали за сдачу банковских счетов мошенникам
В Улытауском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанки, которая сдала свои банковские счёта в аренду, передает BAQ.KZ.
Суд установил, что 18 сентября 2025 года женщина, вступив в контакт с неизвестным лицом через рекламу в социальной сети, предоставила свои банковские счета в пользование третьим лицам за вознаграждение. Через эти счета мошенники получили от потерпевших более 11,2 млн тенге.
В результате она сама получила 61 431,79 тенге за «аренду» своих счетов.
Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) без конфискации имущества.
Случай стал напоминанием о том, что предоставление собственных банковских счетов третьим лицам для финансовых операций является уголовно наказуемым деянием.
