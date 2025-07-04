Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении гражданки нашей страны, передает BAQ.KZ.

По информации ведомства, девушка вылетела в Королевство Камбоджа якобы для трудоустройства в гостинице - на должность администратора. Однако по прибытии стало ясно, что под предложением скрывались иные цели, и она оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство.

Благодаря оперативной реакции казахстанского бюро Интерпола, были направлены срочные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в специализированную группу по борьбе с торговлей людьми Генерального секретариата Интерпола. В результате скоординированных международных действий девушку удалось своевременно освободить и вернуть на родину.

Как отметили в МВД, сейчас продолжается работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке эксплуатации гражданки. Все виновные будут привлечены к ответственности.

В ходе операции ранее была освобождена и возвращена на родину другая гражданка Казахстана, удерживаемая в Лаосе.

Работа по защите казахстанцев за рубежом продолжается и находится на особом контроле МВД.