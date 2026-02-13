Представительница Ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области Индира Бектенова получила официальное приглашение на участие в XX летних Азиатских играх 2026 года, которые пройдут в Японии, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Национальный олимпийские комитет Казахстана, на Играх она будет задействована в качестве международного технического судьи (ITO) в гребле на байдарках и каноэ.

Индира Бектенова вошла в историю как первая представительница Казахстана, удостоенная статуса международного судьи в данном виде спорта.

– Для меня особенно ценно, что я являюсь первой девушкой-казашкой - судьёй международной категории из Казахстана в нашем виде спорта, представляющей страну на крупнейших мировых стартах. Эти назначения - результат многолетней работы, международного опыта и доверия со стороны мировых спортивных организаций. Продолжаю работать над развитием профессионального судейства и укреплением позиций Казахстана на международной спортивной арене, – заявила Индира Бектенова.

XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в Нагое и префектуре Аичи. В программу включен 41 вид спорта (68 дисциплин), в рамках которых будет разыграно 460 комплектов медалей.