Несколько ДТП и пострадавшие: что известно о задержании казахстанки в Таиланде
МИД Казахстана сообщил, что дипломаты оказывают задержанной гражданке необходимое консульское содействие.
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Гражданка Казахстана была задержана в Таиланде после серии дорожно-транспортных происшествий на острове Пхукет, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях. 30-летняя женщина устроила опасную погоню на дорогах острова, в результате которой произошло несколько столкновений с транспортными средствами.
Сообщается, что водительница находилась в эмоционально нестабильном состоянии. Во время попыток полиции остановить автомобиль она продолжала движение, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
В ходе инцидента автомобиль несколько раз столкнулся с другими машинами, включая микроавтобус и мотоцикл. По предварительным данным, пострадали два человека.
Остановить транспортное средство удалось только после того, как сотрудники полиции разбили боковое стекло автомобиля и извлекли женщину из салона. В настоящее время она находится под стражей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о задержании гражданки республики.
"МИД Казахстана осведомлён о задержании гражданки Республики Казахстан в Таиланде. Дипломаты находятся на связи с компетентными органами страны пребывания и оказывают необходимое консульское содействие. Обстоятельства происшествия выясняются совместно с правоохранительными органами Таиланда", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.
Расследование продолжается.
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