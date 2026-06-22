Несколько ДТП и пострадавшие: что известно о задержании казахстанки в Таиланде

Гражданка Казахстана была задержана в Таиланде после серии дорожно-транспортных происшествий на острове Пхукет, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях. 30-летняя женщина устроила опасную погоню на дорогах острова, в результате которой произошло несколько столкновений с транспортными средствами.

Сообщается, что водительница находилась в эмоционально нестабильном состоянии. Во время попыток полиции остановить автомобиль она продолжала движение, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

В ходе инцидента автомобиль несколько раз столкнулся с другими машинами, включая микроавтобус и мотоцикл. По предварительным данным, пострадали два человека.

Остановить транспортное средство удалось только после того, как сотрудники полиции разбили боковое стекло автомобиля и извлекли женщину из салона. В настоящее время она находится под стражей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о задержании гражданки республики.

"МИД Казахстана осведомлён о задержании гражданки Республики Казахстан в Таиланде. Дипломаты находятся на связи с компетентными органами страны пребывания и оказывают необходимое консульское содействие. Обстоятельства происшествия выясняются совместно с правоохранительными органами Таиланда", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

Расследование продолжается.