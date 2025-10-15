Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) расширяет международную маршрутную сеть и объявляет о запуске прямых рейсов из столицы Казахстана в Кыргызстан и Узбекистан, передает BAQ.KZ.

Согласно официальному сообщению, уже с 7 ноября 2025 года стартуют перелёты по направлению Астана – Самарканд – Астана (по пятницам и воскресеньям), а с 10 ноября – рейсы Астана – Бишкек – Астана (по понедельникам и четвергам).

Это стратегическое расширение направлено на реализацию инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по усилению сотрудничества между странами Центральной Азии в сферах туризма, торговли, образования и культуры.