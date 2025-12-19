За десять месяцев 2025 года авиационная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост. По данным Комитета гражданской авиации, воздушным транспортом в аэропортах страны было обслужено 26,6 млн пассажиров, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передаёт BAQ.KZ.

В том числе отечественные авиакомпании перевезли 13,1 млн пассажиров, увеличив показатель на 6,1%. Также за этот период аэропорты обработали 140 тыс. тонн грузов, из которых 23,8 тыс. тонн пришлось на перевозки местными авиаперевозчиками, что на 6,3% больше, чем в прошлом году.

Внутреннее авиасообщение охватывает 60 направлений с частотой 821 рейс в неделю, а международная маршрутная сеть расширена до 131 направления в 30 стран с общей частотой 616 рейсов в неделю.

В 2025 году Казахстан принял первый в истории визит Президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано. Аудит ИКАО показал высокий уровень соответствия международным стандартам – 95,7%, что превышает мировой показатель и является одним из лучших результатов среди стран СНГ и Евро-Азии.

Кроме того, парк отечественных авиакомпаний пополнен 12 новыми воздушными судами, а между авиакомпанией "Эйр Астана" и Boeing подписан контракт на поставку 15 новых самолетов Boeing 787–9 Dreamliner. Эти меры позволят расширить географию международных маршрутов, включая прямое сообщение с США.

В отрасли также ведется активное развитие инфраструктуры: завершены капитальный и текущий ремонты взлетно-посадочных полос в Актау и Астане, реконструкция терминала аэропорта Балхаша, строительство трех новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также восстановление работы аэропорта Аркалыка.

Реализация стратегических мер и рост пассажиропотока подтверждают устойчивое развитие авиационной отрасли Казахстана и укрепление её позиций на международной арене.