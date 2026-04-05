Казахстанская боксерша Айгерим Саттыбаева вышла в полуфинал чемпионата Азии
Саттыбаева представляет сборную Казахстана в весовой категории до 48 килограммов.
Вчера 2026, 14:31
Вчера 2026, 14:31Вчера 2026, 14:31
Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Айгерим Саттыбаева пробилась в полуфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.
В четвертьфинальном поединке она встретилась с представительницей Узбекистана Сабиной Бобокуловой.
Бой получился напряжённым и завершился победой казахстанской спортсменки раздельным решением судей — 3:2.
Отметим, что в этот же день на ринг также вышла казахстанка Улжан Сарсенбек (до 57 кг). В четвертьфинале она уступила представительнице Таиланда Пунрави Руенрос.
