Казахстанская спортсменка Айгерим Саттыбаева пробилась в полуфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.

В четвертьфинальном поединке она встретилась с представительницей Узбекистана Сабиной Бобокуловой.

Бой получился напряжённым и завершился победой казахстанской спортсменки раздельным решением судей — 3:2.

Отметим, что в этот же день на ринг также вышла казахстанка Улжан Сарсенбек (до 57 кг). В четвертьфинале она уступила представительнице Таиланда Пунрави Руенрос.