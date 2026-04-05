  • Главная
  • Новости
Казахстанская боксерша Айгерим Саттыбаева вышла в полуфинал чемпионата Азии

Саттыбаева представляет сборную Казахстана в весовой категории до 48 килограммов.

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Вчера 2026, 14:31
313
Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Айгерим Саттыбаева пробилась в полуфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.

В четвертьфинальном поединке она встретилась с представительницей Узбекистана Сабиной Бобокуловой.

Бой получился напряжённым и завершился победой казахстанской спортсменки раздельным решением судей — 3:2.

Отметим, что в этот же день на ринг также вышла казахстанка Улжан Сарсенбек (до 57 кг). В четвертьфинале она уступила представительнице Таиланда Пунрави Руенрос.

Самое читаемое

Наверх