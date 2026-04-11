Спортсменка из Казахстана Гульмарал Еркебаева стала призёром чемпионата Азии по женской борьбе, который проходит в Бишкеке, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В поединке за третье место Гульмарал уверенно обыграла Эн Жду Хван из Южной Кореи со счётом 5:1 и завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 кг.

Также за бронзовые медали боролись Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг), но они остались в шаге от награды.