Казахстанская борчиха завоевала бронзу на чемпионате Азии в Кыргызстане
Счет вышел 5:1.
Сегодня 2026, 03:40
Сегодня 2026, 03:40Сегодня 2026, 03:40
Фото: Olympic
Спортсменка из Казахстана Гульмарал Еркебаева стала призёром чемпионата Азии по женской борьбе, который проходит в Бишкеке, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В поединке за третье место Гульмарал уверенно обыграла Эн Жду Хван из Южной Кореи со счётом 5:1 и завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 кг.
Также за бронзовые медали боролись Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг), но они остались в шаге от награды.
Самое читаемое
- Как ИИ следит за водителями: что меняется на трассах Казахстана
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Димаш Кудайберген объяснил, почему до сих пор не женат
- Димаш Кудайберген рассказал, почему редко дает интервью
- Более 236 тысяч предпринимателей в Казахстане попали на общий налоговый режим «автоматически» - КГД