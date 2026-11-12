Казахстанская делегация изучила опыт строительства АЭС «Аккую»

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев посетил строительную площадку атомной электростанции «Аккую» в Турции. В ходе визита казахстанская делегация ознакомилась с ходом реализации проекта, монтажом оборудования и подготовкой будущего эксплуатационного персонала.

О текущем состоянии строительства рассказал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких вместе с представителями руководства компании.

По информации принимающей стороны, первый энергоблок находится на высокой стадии готовности к началу пусковых операций. На нём завершены гидравлические испытания первого и второго контуров реакторной установки. Также подтверждено соответствие защитной оболочки проектным требованиям по прочности и герметичности.

На втором энергоблоке установлено основное оборудование реакторной установки и завершена сварка главного циркуляционного трубопровода. В настоящее время продолжается монтаж турбины.

На третьем энергоблоке смонтированы ключевые компоненты реакторной установки, ведутся работы в здании турбинного отделения. На четвёртом завершено сооружение фундамента турбоагрегата и продолжается сборка внутренней защитной оболочки.

Согласно представленному графику, ввод энергоблоков в эксплуатацию планируется поэтапно с интервалом в один год.

В рамках посещения казахстанская делегация также осмотрела блочный пункт управления первого энергоблока, береговую насосную станцию и центральный щит управления системой выдачи мощности.

Отдельно стороны рассмотрели вопросы подготовки квалифицированных кадров. В учебно-тренировочном центре АЭС «Аккую» представили систему обучения оперативного персонала, включая практическую подготовку специалистов.

Визит позволил казахстанской делегации ознакомиться с опытом строительства и подготовки к эксплуатации крупного атомно-энергетического объекта. Полученные сведения представляют практический интерес для развития атомной энергетики Казахстана.