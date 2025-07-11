Казахстанская драма признана лучшей на фестивале в Италии
"Бауырына Салу" триумфально покоряет Европу.
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Фильм казахстанского режиссёра Асхата Кучинчерекова "Бауырына Салу" стал победителем в номинации "Лучший полнометражный фильм" на престижном 23-м международном кинофестивале Ischia Film Festival, который проходит на одноимённом острове в Италии, передает BAQ.KZ.
Картина была создана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.
Это уже не первая международная награда для ленты:
- лучший молодёжный фильм на Asia Pacific Screen Awards;
- главный приз Baku International Film Festival в Азербайджане;
- специальная награда на Cinema Heritage Festival во Франции;
- премия "Лучший оператор" (Жанарбек Елеубек) на Asia World Film Festival;
- официальный кандидат от Казахстана на "Оскар-2025" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Фильм рассказывает тонкую и душевную историю мальчика, которого по казахской традиции "бауырына салу" воспитывает бабушка. После её смерти он вынужден переехать к биологическим родителям, которые для него почти чужие. Лента затрагивает темы привязанности, поиска себя и непростого взросления в рамках семейной и культурной идентичности.
Кинофестиваль Ischia Film Festival, основанный в 2003 году, отличается особым вниманием к визуальному стилю, месту съёмок и культурному контексту фильмов. Мероприятие проходит на территории Арагонского замка — одного из самых живописных и исторических мест региона.
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