Фильм казахстанского режиссёра Асхата Кучинчерекова "Бауырына Салу" стал победителем в номинации "Лучший полнометражный фильм" на престижном 23-м международном кинофестивале Ischia Film Festival, который проходит на одноимённом острове в Италии, передает BAQ.KZ.

Картина была создана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.

Это уже не первая международная награда для ленты:

лучший молодёжный фильм на Asia Pacific Screen Awards;

главный приз Baku International Film Festival в Азербайджане;

специальная награда на Cinema Heritage Festival во Франции;

премия "Лучший оператор" (Жанарбек Елеубек) на Asia World Film Festival;

официальный кандидат от Казахстана на "Оскар-2025" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм рассказывает тонкую и душевную историю мальчика, которого по казахской традиции "бауырына салу" воспитывает бабушка. После её смерти он вынужден переехать к биологическим родителям, которые для него почти чужие. Лента затрагивает темы привязанности, поиска себя и непростого взросления в рамках семейной и культурной идентичности.

Кинофестиваль Ischia Film Festival, основанный в 2003 году, отличается особым вниманием к визуальному стилю, месту съёмок и культурному контексту фильмов. Мероприятие проходит на территории Арагонского замка — одного из самых живописных и исторических мест региона.