  29 Ноября, 03:43

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзу на Grand Slam

Абужакынова встретилась с представительницей Испании Евой Перес Солер и одержала уверенную победу.

Сегодня, 03:29
НОК РК
Сегодня, 03:29
Фото: НОК РК

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В поединке за третье место в весовой категории до 48 кг Абужакынова встретилась с представительницей Испании Евой Перес Солер и одержала уверенную победу.

Таким образом, казахстанская спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Также отмечается, что в первый соревновательный день Абужакынова стала единственной представительницей Казахстана, дошедшей до финального блока.

Успех в Абу-Даби стал важным результатом для Абужакыновой на международной арене и укрепил позиции Казахстана в мировом дзюдо.

