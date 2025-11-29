Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В поединке за третье место в весовой категории до 48 кг Абужакынова встретилась с представительницей Испании Евой Перес Солер и одержала уверенную победу.

Таким образом, казахстанская спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Также отмечается, что в первый соревновательный день Абужакынова стала единственной представительницей Казахстана, дошедшей до финального блока.

Успех в Абу-Даби стал важным результатом для Абужакыновой на международной арене и укрепил позиции Казахстана в мировом дзюдо.