  • Главная
  • Новости
Казахстанская дзюдоистка завоевала медаль престижного турнира в Польше

Камила Берликаш сумела завоевать бронзовую медаль в весе свыше 78 кг.

Сегодня 2026, 04:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Instagram.com

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш завоевала бронзовую медаль престижного турнира в Варшаве, который стал для нее первым после паузы в карьере, передает BAQ.KZ.

В схватке за третье место турнира серии European Open в польской столице Берликаш, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, одолела Алессию Джиордану из Италии.

В полуфинале соревнований казахстанская дзюдоистка уступила другой представительнице Италии – Тизиане Марини.

Самое читаемое

Наверх