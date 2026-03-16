Казахстанская дзюдоистка завоевала медаль престижного турнира в Польше
Камила Берликаш сумела завоевать бронзовую медаль в весе свыше 78 кг.
Сегодня 2026, 04:10
Сегодня 2026, 04:10Сегодня 2026, 04:10
Фото: Instagram.com
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш завоевала бронзовую медаль престижного турнира в Варшаве, который стал для нее первым после паузы в карьере, передает BAQ.KZ.
В схватке за третье место турнира серии European Open в польской столице Берликаш, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, одолела Алессию Джиордану из Италии.
В полуфинале соревнований казахстанская дзюдоистка уступила другой представительнице Италии – Тизиане Марини.
