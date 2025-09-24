Футболистка Виктория Кайсаринова погибла в ДТП на трассе Павлодар-Астана, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ФК "Жеңіс".

Футбольный клуб выразил глубокие соболезнования семье и близким Виктории Кайсариновой, которая трагически погибла сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия.

"Сегодня на трассе Павлодар-Астана произошла авария, в которой погибла наша футболистка Виктория Кайсаринова. Водитель не обеспечил безопасность дорожного движения и не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком.

Этому событию до сих пор трудно поверить. Это тяжёлая и невосполнимая потеря для всего нашего клуба. Виктория была яркой спортсменкой и настоящим другом. Мы скорбим вместе с её семьёй, родственниками и близкими. Она навсегда останется в наших сердцах", — говорится в официальном заявлении клуба.