В Софии разгораются нешуточные страсти - в Болгарии стартовал финальный раунд юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, и Казахстан уже вписал в его хронику свою золотую страницу, передает BAQ.KZ. Акмарал Ерекешева сотворила сенсацию: казахстанская гимнастка не только уверенно вышла в финалы с первого места, но и завоевала историческое золото в упражнении с мячом.

За своё безупречное выступление Ерекешева получила 26.150 балла, обойдя всех соперниц и впервые в истории Казахстана став победительницей юниорского мирового первенства. Это не просто победа, это прорыв, который может стать поворотным моментом для всего казахстанского гимнастического спорта.

И на этом юная чемпионка не остановилась. В упражнении с обручем Акмарал завоевала ещё одну медаль - серебряную, набрав впечатляющие 26.950 балла.

Сегодня, 22 июня, Ерекешеву ждёт ещё один финал - на этот раз в упражнении с лентой. А её партнёрша по сборной Айганым Рысбек поборется за медали в дисциплине с булавами.