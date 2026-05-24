Казахстанская гимнастка выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Спортсменка завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне.
Сегодня 2026, 22:34
138Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по спортивной гимнастике Эвелина Ежова стала победительницей этапа Кубка вызова в Ташкенте (Узбекистан).
В финале Эвелина Ежова набрала 12,850 балла. Второе место заняла Тина Зельчич (Хорватия) - 12,650. С "бронзой" завершила турнир Дилдора Арипова (Узбекистан) - 12,450.
Также сегодня, 24 мая, серебряным призером стал Дияс Тойшыбек. Он показал второй результат в упражнениях на перекладине. В опорном прыжке третье место занял Алтынхан Темирбек.
В активе сборной Казахстана пять наград. Днём ранее Эмиль Ахмеджанов стал лучшим в вольных упражнениях, а Дияс Тойшыбек отметился бронзовой медалью в упражнениях на коне.
