Казахстанская спортсменка Айбота Ертайкызы, представляющая столицу на XXXII Всемирной летней Универсиаде, принесла стране бронзовую медаль в художественной гимнастике, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Айбота Ертайкызы вошла в тройку сильнейших в упражнении с лентой, продемонстрировав высокий уровень техники и артистичности. Её выступление было отмечено как одно из самых выразительных в финале.

"Золото" в этом виде завоевала прославленная гимнастка из Узбекистана, 18-кратная чемпионка Азии Тахмина Икромова. Серебряную медаль получила выступавшая в нейтральном статусе чемпионка мира Алина Харнаско.