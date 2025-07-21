Казахстанская гимнастка завоевала "бронзу" на Всемирной Универсиаде
Спортсменка подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских спортсменок на международной арене.
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12Сегодня, 18:12
97Фото: акимат города Астаны
Казахстанская спортсменка Айбота Ертайкызы, представляющая столицу на XXXII Всемирной летней Универсиаде, принесла стране бронзовую медаль в художественной гимнастике, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Айбота Ертайкызы вошла в тройку сильнейших в упражнении с лентой, продемонстрировав высокий уровень техники и артистичности. Её выступление было отмечено как одно из самых выразительных в финале.
"Золото" в этом виде завоевала прославленная гимнастка из Узбекистана, 18-кратная чемпионка Азии Тахмина Икромова. Серебряную медаль получила выступавшая в нейтральном статусе чемпионка мира Алина Харнаско.
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