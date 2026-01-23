Казахстанская горнолыжница Александра Скороходова одержала победу в гигантском слаломе на юниорских соревнованиях в итальянском Поцце-ди-Фассе, сообщает BAQ.kz

Второе место заняла представительница Канады Симона Сент-Пьер, третьей финишировала американка Ноэль Рот.

Победа в Италии стала для Скороходовой не первой в текущем сезоне. Ранее она выигрывала юниорские старты в Финляндии и поднималась на пьедестал на соревнованиях в Италии.

Напомним, в 2022 году спортсменка сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское. На Юношеских Олимпийских играх 2024 года в Корее Александра трижды входила в десятку сильнейших.