Казахстан наращивает поставки мяса за рубеж. В 2026 году экспорт говядины достиг 43 тыс. тонн – на 34,4% больше, чем за весь предыдущий год. Еще 30 тыс. тонн составил экспорт баранины. Теперь власти намерены не просто увеличивать объемы производства, но и добиваться большей продуктивности животноводства.

Как отмечают в минсельхозе, дальнейшее развитие отрасли должно опираться на конкретные показатели – от увеличения поголовья и надоев до ускорения набора веса скота.

Для этого разработан Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. Документ предусматривает увеличение производства мяса всех видов с 1,2 до 1,8 млн тонн. Объем производства молока в сельхозформированиях планируют поднять с 1,4 до 2,1 млн тонн.

Отдельный акцент сделан на продуктивности. Сейчас на каждые 100 коров приходится 64 теленка. Этот показатель намерены довести как минимум до 80.

Не менее амбициозные задачи поставлены по откорму скота. Среднесуточный привес крупного рогатого скота планируют увеличить с нынешних 600–800 граммов до 1,5-1,8 кг. А современные молочные фермы должны выйти на годовую продуктивность до 10 тыс. литров молока на одну корову.

Параллельно расширяется инфраструктура молочного животноводства. В рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области с 2023 года профинансировано 102 проекта молочно-товарных ферм. Из них 71 уже введена в эксплуатацию.

Таким образом, ставка делается не только на увеличение поголовья и объемов производства, но и на повышение отдачи от каждого животного. Именно от этого во многом будет зависеть, сможет ли Казахстан превратить растущий экспортный потенциал в устойчивое преимущество на мясном и молочном рынках.