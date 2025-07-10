Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев с рабочей поездкой посетил Кегенский район Алматинской области, где особое внимание уделил вопросам развития приграничной инфраструктуры, дорожного состояния, водоснабжения и туристического потенциала региона, передает BAQ.KZ.

Сенатор побывал на участке государственной границы с Кыргызстаном в селе Каркыра, где осмотрел пункт пропуска и обсудил с представителями госорганов возможности его модернизации, включая увеличение пропускной способности и улучшение условий для местных жителей и туристов.

"Приграничные районы требуют системного подхода в развитии. Хорошие дороги, надёжное водоснабжение и современные пункты пропуска - это не просто комфорт, а вопрос безопасности и будущего роста. Такие задачи нужно решать на государственном уровне", - заявил Жанболат Жоргенбаев.

Парламентарий ознакомился с состоянием автодорог на направлениях "Кокпек – Кеген – Тюп" и "Жалагаш – Кольсай – Саты", которые играют важную роль в развитии туризма, а также обеспечивают связь с отдалёнными горными населёнными пунктами.

Также сенатор осмотрел ирригационные и дренажные объекты, отметив необходимость их модернизации и эффективного использования, особенно в контексте поддержки сельхозпроизводителей и рационального водопользования в условиях дефицита воды.