  • 13 Ноября, 01:45

Казахстанская каратистка Дайяна Даренская завоевала бронзу Игр исламской солидарности

В поединке за медаль казахстанка продемонстрировала уверенное преимущество.

Сегодня, 00:22
НОК РК / Турар Казангапов
Фото: НОК РК / Турар Казангапов

Казахстанская спортсменка Дайяна Даренская завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Даренская успешно выступила в соревнованиях по каратэ, поднявшись на третью ступень пьедестала почета в весовой категории до 68 килограммов.

В поединке за медаль казахстанка продемонстрировала уверенное преимущество, одержав победу над Марьям Альсалах из Саудовской Аравии.

