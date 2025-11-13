Казахстанская каратистка Дайяна Даренская завоевала бронзу Игр исламской солидарности
Сегодня, 00:22
131Фото: НОК РК / Турар Казангапов
Казахстанская спортсменка Дайяна Даренская завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Даренская успешно выступила в соревнованиях по каратэ, поднявшись на третью ступень пьедестала почета в весовой категории до 68 килограммов.
В поединке за медаль казахстанка продемонстрировала уверенное преимущество, одержав победу над Марьям Альсалах из Саудовской Аравии.