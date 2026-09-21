Каратистка из Казахстана Асель Канай одержала победу в первом поединке на XX летних Азиатских играх и вышла в четвертьфинал соревнований по кумитэ.

В стартовом поединке Асель Канай встретилась с представительницей Бангладеш Актер Хумайрой Анторой. Казахстанская спортсменка уверенно завершила бой со счетом 9:1.

С кем встретится Асель Канай

В четвертьфинале соперницей казахстанки станет представительница Монголии Маралжингоо Пуревжав.

Асель Канай является бронзовым призером XIX летних Азиатских игр, которые прошли в 2023 году в китайском Ханчжоу.

Напомним, XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября.

В составе национальной сборной Казахстана в соревнованиях участвуют 558 спортсменов. Они выступают в 35 видах спорта и борются за медали континентального первенства.