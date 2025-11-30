Бронзовый призер Олимпийских игр Софья Берульцева успешно пробилась в финал чемпионата мира по каратэ, который проходит в Каире (Египет). Наша спортсменка выступает в весовой категории свыше 68 килограммов и теперь поборется за золотую медаль, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В решающем поединке ей предстоит встретиться с Йоханной Кнер из Германии.

Кроме Софьи, за бронзовые награды чемпионата мира будут бороться еще двое казахстанских каратистов:

Дидар Амирали — в категории до 67 кг

Асель Канай — в категории до 61 кг

Казахстанские спортсмены продолжают достойно представлять страну на международной арене.





