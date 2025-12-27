Мировая федерация каратэ (WKF) обновила рейтинги спортсменов по итогам чемпионата мира, прошедшего в Египте, передаёт BAQ.KZ.

Чемпионка мира 2023 года из Казахстана Молдир Жанбырбай продолжает уверенно удерживать первое место в мировом рейтинге в женской весовой категории до 50 килограммов, подтверждая статус сильнейшей каратистки планеты в своём весе.

В категории до 61 кг бронзовая призёрка чемпионата мира 2025 года Асель Канай опустилась с первой на вторую строчку рейтинга.

Ещё одна представительница сборной Казахстана, серебряная призёрка ЧМ-2025 Софья Берульцева, также сохранила второе место в весовой категории свыше 68 килограммов. Лидером в этом дивизионе остаётся спортсменка из Германии Йоханна Кнеер.

Казахстанские каратистки продолжают входить в число сильнейших спортсменок мира, стабильно демонстрируя высокие результаты на крупнейших международных турнирах.