Казахстанская каратистка сохраняет первую позицию мирового рейтинга
Молдир Жанбырбай удерживает первое место в женской весовой категории до 50 килограммов.
Мировая федерация каратэ (WKF) обновила рейтинги спортсменов по итогам чемпионата мира, прошедшего в Египте, передаёт BAQ.KZ.
Чемпионка мира 2023 года из Казахстана Молдир Жанбырбай продолжает уверенно удерживать первое место в мировом рейтинге в женской весовой категории до 50 килограммов, подтверждая статус сильнейшей каратистки планеты в своём весе.
В категории до 61 кг бронзовая призёрка чемпионата мира 2025 года Асель Канай опустилась с первой на вторую строчку рейтинга.
Ещё одна представительница сборной Казахстана, серебряная призёрка ЧМ-2025 Софья Берульцева, также сохранила второе место в весовой категории свыше 68 килограммов. Лидером в этом дивизионе остаётся спортсменка из Германии Йоханна Кнеер.
Казахстанские каратистки продолжают входить в число сильнейших спортсменок мира, стабильно демонстрируя высокие результаты на крупнейших международных турнирах.
