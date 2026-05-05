Казахстанская клиника вновь прошла аккредитацию по стандартам JCI
После расширения инфраструктуры медицинское учреждение успешно прошло инспекционный аудит и подтвердило соответствие международным стандартам качества и безопасности.
В Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК состоялся инспекционный аудит по расширению действующего сертификата Joint Commission International (JCI), передает BAQ.kz.
Проверка была инициирована в связи с вводом в эксплуатацию нового многопрофильного стационара на 80 коек, а также поликлинического здания, рассчитанного на 450 посещений.
Расширение инфраструктуры и подтверждение стандартов
По итогам аудита учреждение в очередной раз подтвердило соответствие международным стандартам аккредитации, которые считаются одним из наиболее объективных показателей качества и безопасности медицинских услуг.
Система JCI признана «золотым стандартом» глобального здравоохранения и применяется более чем в 1000 медицинских организаций в 60 странах мира.
Больница подтверждает статус с 2016 года
Больница МЦ УДП РК входит в число аккредитованных учреждений с 2016 года и регулярно подтверждает соответствие стандартам - в 2019, 2022 и 2025 годах.
Развитие инфраструктуры сопровождается строгим контролем: в 2023 году были открыты новый лечебный корпус на 200 коек и циклотронно-производственный комплекс.
Международный уровень медицинской помощи
Успешное прохождение текущего аудита подтверждает готовность учреждения обеспечивать высокий уровень безопасности пациентов и эффективности лечения.
Расширение сертификата JCI на новые объекты подчёркивает статус больницы как одного из ведущих медицинских учреждений страны, работающего по стандартам ведущих мировых клиник.