Казахстанская команда отличилась на международном чемпионате роботов
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Команда BULAN Назарбаев Университета, представлявшая Казахстан на международном чемпионате по робототехнике ABU Robocon 2026 в Гонконге, завоевала престижную награду Mabuchi Motor Award.
В соревнованиях приняли участие университетские команды из 21 страны.
За что наградили казахстанскую команду
Mabuchi Motor Award присуждается за оригинальность инженерных решений, качество механической конструкции и эффективное сочетание механических, электронных и программных компонентов.
Таким образом, команда BULAN получила признание за комплексный подход к разработке робототехнического решения.
Как Казахстан вернулся на чемпионат
Участие в ABU Robocon 2026 стало для Казахстана возвращением на международный чемпионат после семилетнего перерыва.
Национальный отбор и формирование сборной в этом году организовал общественный фонд USTEM Foundation. Отборочный этап прошел 1 июля в рамках Almaty Tech Cup.
По итогам соревнований победителем стала команда BULAN Назарбаев Университета. Именно она получила право представить Казахстан на международном финале в Гонконге.
Кто вошел в сборную
В состав казахстанской команды вошли 28 студентов разных специальностей. Среди них – специалисты в области механики, электроники, программирования, дизайна и управления проектами.
Такой междисциплинарный состав позволил объединить инженерные и цифровые компетенции при создании и подготовке робототехнических решений.
На международном этапе Казахстан представляли Мейіржан Таздарбай, Темірлан Амангелді, Аймедет Тауфик, Фаршед Иброхимов и Дастан Мусрепов.
Что известно о награде
Mabuchi Motor Award учреждена японской компанией Mabuchi Motor, которая специализируется на производстве малых электродвигателей.
Награда вручается командам за оригинальный подход к проектированию, высокий уровень механической инженерии и эффективное объединение различных технологических решений.
Успех BULAN на ABU Robocon 2026 стал заметным результатом для студенческой робототехники Казахстана и продемонстрировал потенциал молодых отечественных разработчиков на международной арене.
Ранее казахстанские школьники завоевали более тысячи медалей на международных олимпиадах.
2025-2026 учебном году казахстанские школьники завоевали 1 059 медалей и 57 специальных наград на международных олимпиадах и научных конкурсах. По сравнению с 2023 годом количество наград увеличилось на 96%, сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на круглом столе в Службе центральных коммуникаций.
За год национальная сборная приняла участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах.
В копилке команды:
- 201 золотая медаль;
- 351 серебряная;
- 507 бронзовых.
Кроме того, школьники получили 57 специальных наград.
Одним из главных достижений года стала 56-я Международная олимпиада по физике (IPhO) в Колумбии, где сборная Казахстана впервые в истории стала абсолютным победителем общекомандного зачета, завоевав пять золотых медалей.
На Международной олимпиаде по биологии в Литве казахстанские школьники повторили лучший результат страны за последние 30 лет, получив три серебряные и одну бронзовую медали.
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