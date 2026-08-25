Команда BULAN Назарбаев Университета, представлявшая Казахстан на международном чемпионате по робототехнике ABU Robocon 2026 в Гонконге, завоевала престижную награду Mabuchi Motor Award.

В соревнованиях приняли участие университетские команды из 21 страны.

За что наградили казахстанскую команду

Mabuchi Motor Award присуждается за оригинальность инженерных решений, качество механической конструкции и эффективное сочетание механических, электронных и программных компонентов.

Таким образом, команда BULAN получила признание за комплексный подход к разработке робототехнического решения.

Как Казахстан вернулся на чемпионат

Участие в ABU Robocon 2026 стало для Казахстана возвращением на международный чемпионат после семилетнего перерыва.

Национальный отбор и формирование сборной в этом году организовал общественный фонд USTEM Foundation. Отборочный этап прошел 1 июля в рамках Almaty Tech Cup.

По итогам соревнований победителем стала команда BULAN Назарбаев Университета. Именно она получила право представить Казахстан на международном финале в Гонконге.

Кто вошел в сборную

В состав казахстанской команды вошли 28 студентов разных специальностей. Среди них – специалисты в области механики, электроники, программирования, дизайна и управления проектами.

Такой междисциплинарный состав позволил объединить инженерные и цифровые компетенции при создании и подготовке робототехнических решений.

На международном этапе Казахстан представляли Мейіржан Таздарбай, Темірлан Амангелді, Аймедет Тауфик, Фаршед Иброхимов и Дастан Мусрепов.

Что известно о награде

Mabuchi Motor Award учреждена японской компанией Mabuchi Motor, которая специализируется на производстве малых электродвигателей.

Награда вручается командам за оригинальный подход к проектированию, высокий уровень механической инженерии и эффективное объединение различных технологических решений.

Успех BULAN на ABU Robocon 2026 стал заметным результатом для студенческой робототехники Казахстана и продемонстрировал потенциал молодых отечественных разработчиков на международной арене.

Ранее казахстанские школьники завоевали более тысячи медалей на международных олимпиадах.

2025-2026 учебном году казахстанские школьники завоевали 1 059 медалей и 57 специальных наград на международных олимпиадах и научных конкурсах. По сравнению с 2023 годом количество наград увеличилось на 96%, сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на круглом столе в Службе центральных коммуникаций.

За год национальная сборная приняла участие в 44 международных олимпиадах и научных конкурсах.

В копилке команды:

201 золотая медаль;

351 серебряная;

507 бронзовых.

Кроме того, школьники получили 57 специальных наград.

Одним из главных достижений года стала 56-я Международная олимпиада по физике (IPhO) в Колумбии, где сборная Казахстана впервые в истории стала абсолютным победителем общекомандного зачета, завоевав пять золотых медалей.

На Международной олимпиаде по биологии в Литве казахстанские школьники повторили лучший результат страны за последние 30 лет, получив три серебряные и одну бронзовую медали.

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