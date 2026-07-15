Пять золотых по физике: сборная Казахстана вернулась домой

Сборная Казахстана, впервые в истории завоевавшая пять золотых медалей на 56-й Международной олимпиаде по физике (International Physics Olympiad, IPhO), вернулась в страну. Соревнования проходили в городе Букараманга (Колумбия), передает BAQ.KZ.

На самой престижной международной олимпиаде по физике казахстанская команда показала лучший результат за всю историю участия страны.

В аэропорту победителей лично встретила министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, с 2019 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в сфере образования реализуются системные реформы, в том числе меры по поддержке одаренных детей.

«Победителям международных предметных олимпиад выплачиваются денежные премии в размере от 2 до 6 миллионов тенге. Аналогичная поддержка предусмотрена и для педагогов, подготовивших победителей. С этого года такие выплаты будут получать также победители международных научных проектных конкурсов и их наставники», — отметила министр.

Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что пять золотых медалей, завоеванных казахстанскими школьниками, стали результатом последовательной государственной политики по развитию талантливой молодежи.

«Это наглядное подтверждение того, что инвестиции в человеческий капитал приносят результаты. Сейчас проходят международные олимпиады по химии и математике, где наши школьники также показывают стопроцентный результат. Однако случай, когда все участники команды завоевали золотые медали, — беспрецедентный в истории. В составе сборной было пять человек в соответствии с регламентом олимпиады, хотя талантливых детей у нас значительно больше», — сказала министр.

Один из победителей, ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы (NIS) физико-математического направления в Астане Дамир Курман, рассказал, что соревнования оказались значительно сложнее, чем в предыдущие годы.

«В олимпиаде участвовали около 400 школьников из почти 90 стран. Все они прошли серьезный национальный отбор. Мы тоже готовились, проходя несколько этапов. В финале было три задания, причем первое состояло из трех частей. Поэтому в этом году олимпиада была сложнее обычного. Для меня эта победа очень важна. Еще с девятого класса я поставил себе цель выиграть золото на этой олимпиаде и три года шел к ней. Благодаря поддержке министерства и нашей школы мы смогли добиться такого результата», — отметил он.

Подготовкой команды занимались школьные преподаватели, наставники и тренеры национальной сборной. Один из них — старший преподаватель университета SDU, доктор PhD Самат Максутов — отметил высокий уровень заданий нынешней олимпиады.

«Участникам предлагались объемные и очень сложные задачи. Иногда одно задание занимало четыре-пять страниц, а общий объем материалов экзамена достигал ста страниц. На экспериментальном этапе организаторы готовят специальные приборы и нестандартные задания. Хотя они основаны на школьной программе, задачи требуют глубоких знаний и нестандартного мышления. Подготовка к Международной олимпиаде начинается еще с седьмого класса. Мы отбираем лучших участников республиканских соревнований, проводим дополнительные экзамены и формируем национальную команду. В среднем подготовка занимает от трех до пяти лет», — рассказал Самат Максутов.

В этом году в Международной олимпиаде по физике приняли участие 381 школьник из 85 стран мира. Участники выполняли сложные теоретические и экспериментальные задания, демонстрируя уровень знаний и научной подготовки.

Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Казахстан принимает участие в этих соревнованиях с 1997 года. В прошлом году национальная сборная завоевала две серебряные и три бронзовые медали.