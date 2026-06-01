Талантливых школьников наградили в Астане
В этом году лауреатами премии «Елорда дарындары» стали 171 учащийся.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в честь Международного дня защиты детей состоялась традиционная торжественная церемония «Елорда дарындары», посвящённая награждению победителей и призёров республиканских и международных олимпиад, конкурсов научных проектов и соревнований по робототехнике.
Как сообщает официальный сайт акимата города, мероприятие прошло в многофункциональном комплексе TANYM и собрало лучших интеллектуально одарённых школьников столицы. Организаторами выступили Управление образования города Астаны и Центр выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи «Астана дарыны».
В этом году лауреатами премии «Елорда дарындары» стали 171 учащийся. Среди них — победители и призёры республиканских и международных предметных олимпиад, победители конкурсов научных проектов, а также школьники, добившиеся высоких результатов в сфере робототехники.
На торжественной церемонии руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазиев поздравил юных талантов и отметил, что их достижения являются важным вкладом в развитие системы образования страны. Он также подчеркнул, что успехи столичных школьников способствуют укреплению авторитета Казахстана на международной образовательной арене.
В ходе мероприятия победителям и призёрам были вручены благодарственные письма и денежные сертификаты. Эти награды стали признанием их упорного труда, настойчивости и стремления к знаниям.
Также благодарственными письмами были отмечены руководители столичных образовательных учреждений, вошедших в список «100 лучших олимпиадных школ Казахстана». В их числе:
* школа-лицей «Нур Орда»;
* международная школа «Spectrum»;
* лицеи «Білім-инновация»;
* школы-гимназии №17, №46 и №91;
* школа BINOM имени Абиша Кекилбаева.
Сегодня благодаря всесторонней государственной поддержке столичные школьники успешно выступают на международных интеллектуальных соревнованиях, достигают высоких результатов и достойно представляют Казахстан на мировой арене.
Самое читаемое
- Мост за 47 миллиардов: почему главный инфраструктурный проект Семея всё ещё не завершён
- В Алматы появился новый маршрут с интервалом 14 минут
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- В Астане на две недели ограничат движение на одном из проспектов
- В Уральске мужчина украл автомобиль соседа с помощью эвакуатора