Талантливых школьников наградили в Астане

В Астане в честь Международного дня защиты детей состоялась традиционная торжественная церемония «Елорда дарындары», посвящённая награждению победителей и призёров республиканских и международных олимпиад, конкурсов научных проектов и соревнований по робототехнике.

Как сообщает официальный сайт акимата города, мероприятие прошло в многофункциональном комплексе TANYM и собрало лучших интеллектуально одарённых школьников столицы. Организаторами выступили Управление образования города Астаны и Центр выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи «Астана дарыны».

В этом году лауреатами премии «Елорда дарындары» стали 171 учащийся. Среди них — победители и призёры республиканских и международных предметных олимпиад, победители конкурсов научных проектов, а также школьники, добившиеся высоких результатов в сфере робототехники.

На торжественной церемонии руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазиев поздравил юных талантов и отметил, что их достижения являются важным вкладом в развитие системы образования страны. Он также подчеркнул, что успехи столичных школьников способствуют укреплению авторитета Казахстана на международной образовательной арене.

В ходе мероприятия победителям и призёрам были вручены благодарственные письма и денежные сертификаты. Эти награды стали признанием их упорного труда, настойчивости и стремления к знаниям.

Также благодарственными письмами были отмечены руководители столичных образовательных учреждений, вошедших в список «100 лучших олимпиадных школ Казахстана». В их числе:

* школа-лицей «Нур Орда»;

* международная школа «Spectrum»;

* лицеи «Білім-инновация»;

* школы-гимназии №17, №46 и №91;

* школа BINOM имени Абиша Кекилбаева.

Сегодня благодаря всесторонней государственной поддержке столичные школьники успешно выступают на международных интеллектуальных соревнованиях, достигают высоких результатов и достойно представляют Казахстан на мировой арене.