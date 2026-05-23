Казахстанские школьники победили на международном конкурсе в Беларуси

Команда школьников из Казахстана заняла первое место на 53-м республиканском слёте-конкурсе юных инспекторов движения, который прошёл в Беларуси, передаёт BAQ.KZ. Одной из победительниц стала ученица 9 класса школы №156 Алматы Айару Телжан.

По словам школьницы, команда выехала из Казахстана в Беларусь 19 мая. В составе делегации были четыре ученика, руководитель команды Аида Тохтиева и сопровождающий Нурлан Сапархан.

Айару рассказала, что соревнования проходили в Бресте на базе лагеря, куда участники прибыли из Минска. Конкурс состоял из восьми этапов: оказание первой медицинской помощи, велоэтап, автогородок, фигурное вождение, управление электросамокатом, агитбригада, знание ПДД и дорожные ситуации.

«Честно говоря, первое место далось нам нелегко. Мы поддерживали друг друга и старались показать себя с лучшей стороны. Наш руководитель Аида Тохтиева, заместитель директора по воспитательной работе школы №156 Алматы, стала для нас как вторая мама. В трудные моменты она поддерживала нас, давала направление и была примером для всей команды», — рассказала Айару Телжан.

Школьница также отметила, что Беларусь произвела на участников сильное впечатление.

«Мы убедились, что Беларусь — очень чистая страна. Воздух, дворы, улицы, всё очень чисто», — поделилась она.

В состав команды вошли Нурхат Арыстанбек, Динислам Сергали, Айару Телжан и Айару Ораз. По итогам конкурса казахстанская команда завоевала первое место, представив страну на международном уровне.

По словам участников, главной целью поездки было достойно защитить честь Казахстана и поднять государственный флаг страны на международной арене.