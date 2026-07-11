Компания из Казахстана вошла в число финалистов WIPO Global Awards 2026

В Женеве в рамках 68-й серии заседаний Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности состоялась церемония WIPO Global Awards 2026 — одной из наиболее престижных международных наград ВОИС в сфере инноваций и интеллектуальной собственности.

Премия WIPO Global Awards ежегодно присуждается малым и средним предприятиям и стартапам, которые не только создают технологические решения, но и эффективно используют интеллектуальную собственность как инструмент развития бизнеса, привлечения инвестиций и выхода на международные рынки. В 2026 году на конкурс было подано около 1 300 заявок из 126 стран мира, по итогам многоэтапного отбора международные эксперты определили 33 финалиста.

Особое значение для Казахстана имеет то, что в число финалистов конкурса вошла казахстанская компания Mirai Tech — высокотехнологичный стартап в сфере медицинских и спортивных технологий. Компания вошла в топ-3 финалистов специальной категории «Спорт», учрежденной ВОИС в 2026 году в рамках темы Всемирного дня интеллектуальной собственности.

В новой категории Mirai Tech представила Республику Казахстан наряду с компаниями из США и Швейцарии, подтвердив высокий потенциал отечественных разработок в области искусственного интеллекта, биомеханики и спортивной медицины.

Несмотря на то, что победителем в данной категории стала компания из Швейцарии, выход казахстанской компании в число финалистов WIPO Global Awards стал значимым международным результатом для национальной инновационной экосистемы и свидетельством того, что отечественные технологические решения способны успешно конкурировать на глобальном уровне.

Mirai Tech — казахстанский deep-tech стартап, основанный в Астане, который разрабатывает интеллектуальные нано-стельки со встроенными автономными сенсорами для медицинской реабилитации, спортивной медицины и мониторинга физических нагрузок. Технология позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать биомеханические данные о движении человека и применять их для восстановления пациентов, профилактики спортивных травм и повышения эффективности тренировочного процесса.

Участие Mirai Tech в финале WIPO Global Awards расширяет международную узнаваемость казахстанских инновационных проектов и открывает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения отечественных разработок на глобальном рынке.