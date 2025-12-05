Казахстанская компания высказалась против повышения утильсбора
Во время брифинга в рамках пресс-тура по индустриальной зоне Алматы журналисты подняли вопрос о предложении автоэксперта Артура Мискаряна повысить ставки утилизационного сбора в Казахстане в три раза, передает BAQ.KZ.
Тема вызвала дискуссию, поскольку эксперт ранее заявил, что действующие ставки стимулируют ввоз старых машин и тормозят обновление автопарка.
"Утильсбор в Казахстане необходимо наращивать минимум x3 к нынешним значениям. В 2022 году его снизили на 50% и это сразу же дало результат – взрывной рост серого импорта из США, Южной Кореи, Японии, Китая. Смысл в очередной раз играть в стоянку для шрота? Невозможно заметно обновить автопарк, когда в страну ввозится насколько угодно старая техника откуда угодно", — ранее отметил в своём Telegram-канале Артур Мискарян.
Однако в автопроме с этим подходом согласны не все. Генеральный директор КМК "Астана Моторс" Бекнур Несипабев во время брифинга заявил, что компания выступает против увеличения ставок.
"Компания "Астана Моторс" против повышения утилизационного сбора. Мы не приветствуем повышение утильсбора. Тех мер поддержки, которые оказывает нам правительство, достаточно для того, чтобы мы могли развивать наше производство", — ответил коротко он.
