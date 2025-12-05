Во время брифинга в рамках пресс-тура по индустриальной зоне Алматы журналисты подняли вопрос о предложении автоэксперта Артура Мискаряна повысить ставки утилизационного сбора в Казахстане в три раза, передает BAQ.KZ.

Тема вызвала дискуссию, поскольку эксперт ранее заявил, что действующие ставки стимулируют ввоз старых машин и тормозят обновление автопарка.

"Утильсбор в Казахстане необходимо наращивать минимум x3 к нынешним значениям. В 2022 году его снизили на 50% и это сразу же дало результат – взрывной рост серого импорта из США, Южной Кореи, Японии, Китая. Смысл в очередной раз играть в стоянку для шрота? Невозможно заметно обновить автопарк, когда в страну ввозится насколько угодно старая техника откуда угодно", — ранее отметил в своём Telegram-канале Артур Мискарян.

Однако в автопроме с этим подходом согласны не все. Генеральный директор КМК "Астана Моторс" Бекнур Несипабев во время брифинга заявил, что компания выступает против увеличения ставок.