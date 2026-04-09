АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» завершило выплаты по пятилетним международным облигациям на общую сумму 2,45 млрд рублей, передает BAQ.KZ.

Дебютный выпуск облигаций, номинированных в рублях, состоялся в 2021 году на Московской бирже. Тогда заем был привлечен по ставке 8,99%. Продкорпорация стала первой казахстанской компанией, разместившей бумаги на российском фондовом рынке в качестве иностранного эмитента.

Размер последнего купонного платежа составил 27,3 млн рублей. Таким образом, компания полностью исполнила свои обязательства перед инвесторами в установленный срок.

Куда направили заём?

Привлеченные средства были направлены на пополнение оборотного капитала и форвардное финансирование сельхозпроизводителей.

Как отметил первый заместитель председателя правления компании Ильдар Исмагулов, этот опыт стал показательным с точки зрения диверсификации источников финансирования и управления долговой нагрузкой.

«Все причитающиеся выплаты и погашение нашей компанией успешно проведены в конце марта 2026 года. Обязательства перед инвесторами исполнены в полном объёме и в установленный срок», - сообщил он.

По его словам, это подтверждает статус Продкорпорации как надежного эмитента с выстроенной системой финансового управления.

Какие результаты

В результате погашения облигаций долговая нагрузка на компанию снизилась, а финансовая модель, ориентированная на поддержку агропромышленного комплекса, укрепилась.

Ранее, в октябре 2025 года, международное агентство Moody’s Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Продкорпорации до «позитивного», что также свидетельствует о ее устойчивом финансовом положении.

Продкорпорация является национальным зерновым оператором Казахстана и выполняет ключевые задачи по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации рынка зерна и поддержке сельхозтоваропроизводителей.