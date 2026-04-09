Казахстанская компания закрыла крупный долг за рубежом
Размер последнего купонного платежа составил 27,3 млн рублей.
АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» завершило выплаты по пятилетним международным облигациям на общую сумму 2,45 млрд рублей, передает BAQ.KZ.
Дебютный выпуск облигаций, номинированных в рублях, состоялся в 2021 году на Московской бирже. Тогда заем был привлечен по ставке 8,99%. Продкорпорация стала первой казахстанской компанией, разместившей бумаги на российском фондовом рынке в качестве иностранного эмитента.
Размер последнего купонного платежа составил 27,3 млн рублей. Таким образом, компания полностью исполнила свои обязательства перед инвесторами в установленный срок.
Куда направили заём?
Привлеченные средства были направлены на пополнение оборотного капитала и форвардное финансирование сельхозпроизводителей.
Как отметил первый заместитель председателя правления компании Ильдар Исмагулов, этот опыт стал показательным с точки зрения диверсификации источников финансирования и управления долговой нагрузкой.
«Все причитающиеся выплаты и погашение нашей компанией успешно проведены в конце марта 2026 года. Обязательства перед инвесторами исполнены в полном объёме и в установленный срок», - сообщил он.
По его словам, это подтверждает статус Продкорпорации как надежного эмитента с выстроенной системой финансового управления.
Какие результаты
В результате погашения облигаций долговая нагрузка на компанию снизилась, а финансовая модель, ориентированная на поддержку агропромышленного комплекса, укрепилась.
Ранее, в октябре 2025 года, международное агентство Moody’s Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Продкорпорации до «позитивного», что также свидетельствует о ее устойчивом финансовом положении.
Продкорпорация является национальным зерновым оператором Казахстана и выполняет ключевые задачи по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации рынка зерна и поддержке сельхозтоваропроизводителей.
