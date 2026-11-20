Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова вошла в пятерку сильнейших на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в японском Обихиро. До призового места спортсменке не хватило менее двух секунд.

Шумекова преодолела дистанцию за 1 минуту 15,38 секунды, уступив победительнице Ангел Далеман из Нидерландов 1,68 секунды.

Еще одна нидерландская конькобежка Изабель Гревелт заняла второе место (1:14,66), а полька Виктория Дабровска замкнула тройку призеров (1:14,80).

Для казахстанки этот старт стал продолжением успешного выступления на международном уровне. На первом этапе Кубка мира в Пекине Шумекова завоевала серебряную медаль на той же дистанции.