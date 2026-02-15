27-летняя казахстанская модель Гулсезим Алтайбекова подтвердила свой приезд в Казахстан через TikTok и прокомментировала недавние скандальные сообщения об ее задержании в Индонезии, сообщает BAQ.kz.

"Информация о моём заключении недостоверна. Я не отбывала наказание и не была осуждена. Конфликт урегулировали мирно", — заявила Алтайбекова.

Ранее СМИ сообщали, что суд Бали якобы приговорил ее к четырем неделям тюремного заключения и обязал выплатить компенсацию российскому блогеру Карине Фадеевой. Конфликт произошёл в ночь на 10 января в одном из баров на острове Бали. По версии Фадеевой, когда её компания собиралась покинуть заведение, в неё прилетел тяжелый предмет — металлический настольный светильник, которым якобы была задеты. Позже Алтайбекову задержали для выяснения обстоятельств.

Теперь модель утверждает, что ситуация разрешилась мирным путём и никакого тюремного заключения не было.