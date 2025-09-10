На ежегодной глобальной конференции Coursera, прошедшей в США, Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек был удостоен престижной международной награды Learning Hero Award — за лидерство и вклад в цифровую трансформацию системы образования, передает BAQ.KZ.

Эта награда вручается личностям и организациям, которые становятся агентами перемен, внедряя цифровые инструменты обучения на уровне целых стран. По словам организаторов, она отражает признание за смелость, стратегическое мышление и реальное влияние на будущее образования.

Казахстан стал одной из немногих стран, реализующих масштабную и системную цифровизацию высшего образования при поддержке глобальных EdTech-платформ. За последние годы:

казахстанские студенты получили около 350 000 сертификатов на платформе Coursera,

десятки международных курсов были переведены на казахский язык,

онлайн-курсы стали частью академических программ вузов,

ведущие цифровые ресурсы стали доступны для всех студентов страны.

Такой подход позволил не просто расширить доступ к передовым знаниям, но и заложить основу новой модели образования, где границы между онлайн и офлайн обучением постепенно стираются.

Награда Coursera подтверждает, что Казахстан входит в число стран, определяющих будущее глобального образования, где технологии, доступность и качество становятся главными приоритетами.