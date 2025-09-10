Казахстанская модель цифрового образования удостоена международной оценки
Казахстан получил международное признание на глобальной конференции Coursera.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На ежегодной глобальной конференции Coursera, прошедшей в США, Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек был удостоен престижной международной награды Learning Hero Award — за лидерство и вклад в цифровую трансформацию системы образования, передает BAQ.KZ.
Эта награда вручается личностям и организациям, которые становятся агентами перемен, внедряя цифровые инструменты обучения на уровне целых стран. По словам организаторов, она отражает признание за смелость, стратегическое мышление и реальное влияние на будущее образования.
Казахстан стал одной из немногих стран, реализующих масштабную и системную цифровизацию высшего образования при поддержке глобальных EdTech-платформ. За последние годы:
-
казахстанские студенты получили около 350 000 сертификатов на платформе Coursera,
-
десятки международных курсов были переведены на казахский язык,
-
онлайн-курсы стали частью академических программ вузов,
-
ведущие цифровые ресурсы стали доступны для всех студентов страны.
Такой подход позволил не просто расширить доступ к передовым знаниям, но и заложить основу новой модели образования, где границы между онлайн и офлайн обучением постепенно стираются.
Награда Coursera подтверждает, что Казахстан входит в число стран, определяющих будущее глобального образования, где технологии, доступность и качество становятся главными приоритетами.
Самое читаемое
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду
- Охота за золотом обернулась судимостью для жителя Жамбылской области
- В Непале протесты против блокировки соцсетей привели к гибели людей
- Аида Абикеева вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу