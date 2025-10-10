Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров выступил на конференции по развитию цифровых платформ, организованной Центром БРИКС в Узбекистане, и рассказал о задачах регулирования цифровой экономики в Казахстане, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Развитие искусственного интеллекта объявлено государственной стратегией — по поручению Президента Касым‑Жомарта Токаева ИИ внедряется во все сферы: образование, здравоохранение, управление, промышленность, планирование. В стране созданы Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, Совет по развитию ИИ, готовится к открытию лаборатория, которая станет центром науки, инноваций и международного сотрудничества.

Антимонопольный орган Казахстана уже имеет опыт регулирования цифровых гигантов: в отношении Meta, Google, Yandex были проведены проверки и урегулированы ключевые проблемы — от комиссии такси‑агрегаторов до предустановки приложений и защиты авторских прав для казахстанских музыкантов.

"Стремительное развитие ИИ несёт в себе как возможности для роста, так и угрозы для равенства условий. Технологии, повышая производительность и снижая издержки, могут одновременно усиливать концентрацию рынка и снижать уровень инновационной активности среди малых игроков. Главная задача регуляторов сегодня ‑ найти баланс между поощрением инноваций и защитой конкурентной среды", — подчеркнул М. Омаров перед коллегами.

Омаров отметил, что подход Казахстана к регулированию цифровых платформ остаётся взвешенным: вмешательство оправдано лишь там, где рыночные механизмы не обеспечивают справедливую конкуренцию, при этом не создаётся чрезмерного административного давления. Политика развивается в русле международных стандартов, таких как рекомендации OECD и UNCTAD, чтобы сохранить динамичность технологической экосистемы и создать честные условия для всех участников рынка.