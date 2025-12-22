Команда Казахстана по фристайл-могулу завоевала четыре медали на международном турнире, который прошёл в городе Тинь во Франции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В активе национальной сборной два золотых и две бронзовые награды. Успешное выступление позволило казахстанским спортсменам уверенно заявить о себе на международной арене.

В женских соревнованиях дважды на высшую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко, став обладательницей двух золотых медалей турнира.

Бронзовые награды по итогам стартов завоевали Аяулым Амренова и Антон Бондарев, пополнив медальную копилку сборной Казахстана.