Казахстанская могулистка завоевала два "золота" на турнире во Франции
Четыре медали пополнили копилку Казахстана на турнире в Тине.
Сегодня, 20:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
62Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по фристайл-могулу завоевала четыре медали на международном турнире, который прошёл в городе Тинь во Франции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
В активе национальной сборной два золотых и две бронзовые награды. Успешное выступление позволило казахстанским спортсменам уверенно заявить о себе на международной арене.
В женских соревнованиях дважды на высшую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко, став обладательницей двух золотых медалей турнира.
Бронзовые награды по итогам стартов завоевали Аяулым Амренова и Антон Бондарев, пополнив медальную копилку сборной Казахстана.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов