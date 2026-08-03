Кулевский нефтеперерабатывающий завод в Грузии начал переработку казахстанской нефти в рамках программы полного отказа от российского сырья. Об этом сообщила компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), передает BAQ.KZ.

В компании напомнили, что еще 1 июля 2026 года объявили о переходе на переработку исключительно нефти нероссийского происхождения в августе–сентябре. Первые партии нефти из Казахстана уже начали перерабатывать в июле, а оставшиеся объемы поступят на завод в течение августа.

В компании отметили, что реализация программы диверсификации соответствует позиции Европейской комиссии. Во время брифинга 24 июля представители Еврокомиссии сообщили, что шестимесячный переходный период был предоставлен заводу именно для отказа от российского сырья. В BSP подчеркнули, что уже предпринятые шаги полностью укладываются в согласованные сроки.

Для Казахстана эта новость означает расширение экспортных возможностей нефти на фоне поиска альтернативных маршрутов поставок. В последние месяцы казахстанские нефтяные компании активно диверсифицируют экспорт из-за периодических ограничений на маршруте Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В BSP заявили, что продолжат реализацию программы диверсификации поставок, взаимодействие с Европейской комиссией и другими регулирующими органами, а также будут регулярно подтверждать прогресс документально.

Кроме того, BSP заключила соглашение с международной трейдинговой компанией о поставках нефти из Ливии. Первая партия ливийской нефти должна прибыть в грузинский порт Кулеви в период с 20 по 30 августа. Контракт рассчитан до конца 2027 года с возможностью продления.

Компания также подчеркнула, что намерена полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения, сохранив при этом стабильную работу предприятия и соблюдение всех международных требований.