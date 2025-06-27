Казахстанская оперная звезда Мария Мудряк покоряет Китай
Мария Мудряк исполняет драматичную партию в Китае.
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Казахстанская оперная звезда Мария Мудряк вновь покоряет мировые сцены - в июле и августе она представит публике Китая свой дебют в партии графини Альмавива в опере Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро", передает BAQ.KZ.
Выступления пройдут 15, 17 и 19 июля в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, а также с 8 по 10 августа на сцене Grand Opera House в городе Сиань. Для Мудряк это уже пятые гастроли в Поднебесной, однако нынешний визит особенный: ранее она блистала в партии Сюзанны, а теперь впервые исполнит сложную и эмоционально насыщенную роль графини Альмавива - образ, наполненный внутренней борьбой, благородством и женской силой.
Мария Мудряк - уроженка Казахстана, с детства поражавшая своим вокальным даром. Уже в 10 лет она обучалась в Италии, пела в детском хоре легендарного театра Ла Скала, а затем окончила Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди. Сегодня Мудряк - одна из самых востребованных оперных певиц мира и входит в топ-10 лучших сопрано планеты.
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