Казахстанская оперная звезда Мария Мудряк вновь покоряет мировые сцены - в июле и августе она представит публике Китая свой дебют в партии графини Альмавива в опере Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро", передает BAQ.KZ.

Выступления пройдут 15, 17 и 19 июля в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, а также с 8 по 10 августа на сцене Grand Opera House в городе Сиань. Для Мудряк это уже пятые гастроли в Поднебесной, однако нынешний визит особенный: ранее она блистала в партии Сюзанны, а теперь впервые исполнит сложную и эмоционально насыщенную роль графини Альмавива - образ, наполненный внутренней борьбой, благородством и женской силой.

Мария Мудряк - уроженка Казахстана, с детства поражавшая своим вокальным даром. Уже в 10 лет она обучалась в Италии, пела в детском хоре легендарного театра Ла Скала, а затем окончила Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди. Сегодня Мудряк - одна из самых востребованных оперных певиц мира и входит в топ-10 лучших сопрано планеты.