  • 14 Октября, 19:23

Казахстанская парапауэрлифтерша завоевала золото на чемпионате мира

Сегодня, 18:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sports.kz Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
111
Фото: sports.kz

В Каире (Египет) на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу казахстанская спортсменка Раушан Койшибаева завоевала золотую медаль в весовой категории до 73 кг, передает BAQ.KZ.

В трех попытках она подняла в сумме 330 кг, став лучшей среди участниц.

Серебряную медаль выиграла Тамар Жизель Менге из Камеруна (321 кг), бронзу - представительница Мексики Асуаре Гутьеррес Никс Коради (310 кг).

Самое читаемое

Наверх