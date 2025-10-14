Казахстанская парапауэрлифтерша завоевала золото на чемпионате мира
Сегодня, 18:07
111Фото: sports.kz
В Каире (Египет) на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу казахстанская спортсменка Раушан Койшибаева завоевала золотую медаль в весовой категории до 73 кг, передает BAQ.KZ.
В трех попытках она подняла в сумме 330 кг, став лучшей среди участниц.
Серебряную медаль выиграла Тамар Жизель Менге из Камеруна (321 кг), бронзу - представительница Мексики Асуаре Гутьеррес Никс Коради (310 кг).
